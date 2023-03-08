باعتراف تين هاج وراشفورد.. 5 أسباب وراء فضيحة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

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كشف الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، ولاعبه ماركوس راشفورد، أسباب الخسارة الكارثية أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره ريال بيتيس الإسباني، مساء الخميس، في إطار منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من فضيحة مانشستر يونايتد المتمثلة في الخسارة أمام ليفربول، بنتيجة 7-0، خلال المباراة التي جرت بينهما (الأحد) على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

فوضى مانشستر يونايتد

قال تين هاج، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال بيتيس: “السبب الأول وراء خسارتنا أمام ليفربول هو الفوضى وعدم الالتزام بالتعليمات والخطة الخاصة بنا، وهو ما جعل المباراة فوضوية إلى حدٍ كبير”.

وأضاف: “شاهدنا المباراة وأدركنا الأخطاء التي وقعنا بها، وبدأنا العمل بكل قوة من أجل استعادة التوازن والمضي قدما في جميع البطولات”.

وأوضح مدرب مانشستر يونايتد: “السبب الثاني للخسارة هو غياب التركيز، لأن العامل الذهني يكون مهما بكل تأكيد في مثل هذه المباريات، وهذا ما افتقدناه بشكل كبير”.

وعن إمكانية استبعاد البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب الفريق وقائده الحالي، بسبب ظهوره الباهت أمام ليفربول، قال تين هاج: “لا يمكن فعل ذلك فهو جزء مهم من الفريق”.

وتابع: “برونو يلعب بشكل رائع هذا الموسم ولديه دور مهم، فهو يعطي الفريق الكثير من الطاقة بالطريقة الصحيحة، إنه ملهم لباقي المجموعة”.

كابوس ليفربول

من جانبه، أكد ماركوس راشفورد، مهاجم “الشياطين الحمر” أن الخسارة بهذه النتيجة أمام ليفربول كانت أشبه بـ “الكابوس”، لكنه شدد على أن الفريق سيتعافى سريعا.

وأكمل حديثه قائلا: “أعتقد أنه من ضمن أسباب خسارتنا أمام ليفربول هو إهدار الفرص، حيث أتيحت لي بعض الفرص التي لم أنجح في استغلالها، لذلك تحولت النتيجة”.

وأوضح راشفورد أن مان يونايتد لم يستسلم أمام ليفربول لكن المباراة تحولت بشكل غريب، حيث قال: “غياب التركيز والتنظيم وعدم التواصل بشكل جيد أدى لهذا السقوط المدوي”.

واختتم: “الفريق لم يكن في حالته، وابتعدنا عن الطريقة الخاصة بنا، لكننا نرغب في إظهار ردة فعل قوية خلال المباريات المقبلة”.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 25 مباراة، بفارق 14 نقطة خلف أرسنال المتصدر و9 نقاط خلف مانشستر سيتي الوصيف، واللذين لعبا مباراة أكثر.