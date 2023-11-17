باقٍ 10 أيام.. الجماهير تترقب حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023م

وأقيمت تجارب أداء فئة الشباب في 4 رياضات، هي: ألعاب القوى 100 متر شباب، و100 شابات، و400 متر حواجز للشباب، وكرة الطاولة للشباب والشابات، والتايكوندو في أوزان تحت 48 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 73 كجم، وفوق 73 كجم، رفع الأثقال لأوزان 55 كجم، و61 كجم، و67 كجم، و73 كجم، و81 كجم، وفوق 81 كجم للشباب تحت 17 سنة.