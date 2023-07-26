باكستان.. المحكمة العليا ترفض التماس عمران خان وقف محاكمته

وتورط بطل الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما، والذي تحول إلى سياسي، في سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاح به تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي عقب اختلافه مع الجيش، الذي يقرر على الأرجح من سيحكم باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، فيما ينفي الجيش أي دور له في الإطاحة بخان.