باكستان تدين استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

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أدانت باكستان بشدة القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط مستشفى ميداني أردني في غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة موظفين أردنيين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم, إن هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية في غزة ويشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي, مشيرة أن باكستان تشارك في الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الحادث الوحشي وغيره من الهجمات على المرافق الطبية في غزة، ومحاسبة قوات الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي على التدخل بشكل عاجل لوضع حد للجرائم التي ترتكب في غزة وللتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية.