باكستان تدين الاعتداء الإسرائيلي على مساعدات أردنية إغاثية متجهه إلى قطاع غزة

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أدانت باكستان بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قافلتي مساعدات أردنية إغاثية متجهتين إلى قطاع غزة، مجددة في الوقت ذاته إدانتها بأشد العبارات غزو واستيلاء إسرائيل على معبر رفح.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي أمس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتجه نحو تهجير المدنيين قسراً من آخر ملجأ للملايين من النازحين الفارين من الاعتداء الإنساني في قطاع غزة المحاصر.

وشددت على أن هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويجب أن يتم وقفها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.