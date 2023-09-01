باكستان.. مقتل 9 جنود باستهداف قافلة عسكرية

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قُتل 9 جنود باكستانيين وأصيب 5 آخرون، الخميس، في تفجير استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

مقتل 9 جنود بتفجير انتحاري

وقالت إدارة العلاقات العامة في المنطقة، إنه قُتل 9 جنود وأصيب 5 آخرون في تفجير نفذه أحد الأشخاص على دراجة نارية استهدف قافلة عسكرية في بلدة جاني خِل العامة في منطقة بانو بمقاطعة خيبر بختونخوا.

وبحسب الإدارة نفسها، “قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، وتجري عمليات التطهير للقضاء على أي إرهابيين يتم العثور عليهم فيها”.

وتقوم قوات الأمن بدوريات في المنطقة لضمان سلامة المدنيين، وفق مسؤولين محليين.

التفجيرات في باكستان

وفي الأشهر الأخيرة، قُتل العشرات من أفراد الأمن في القتال والتفجيرات، التي أعلنت حركة طالبان باكستان التي تضم الجماعات المتشددة في البلاد، مسؤوليتها عن معظمها.

وفي الـ 30 من يوليو الماضي قالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن 40 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 130 في انفجار وقع أثناء تجمع سياسي بإقليم خيبر بختون خوا في شمال غربي البلاد.

وأضافت أنه لا تأكيد حتى الآن لسبب الانفجار الذي وقع في تجمع لحزب جمعية “علماء الإسلام” في منطقة باجور، لكن قائد الشرطة أكد أن الانفجار كان متعمدًا.

وأوضح الشرطي نظير خان لوكالة “رويترز”، أن “الجمعية نظمت تحركاً للعمال في باجور قتل فيه 40 شخصاً وأصيب أكثر من 130”.

مردفاً أن حال الطوارئ أعلنت في مستشفيات باجور والمناطق المجاورة، حيث نقل معظم المصابين.

واتهمت إسلام آباد متشددين متمركزين في أفغانستان بشن موجة جديدة من الإرهاب في باكستان، وهو ما تنفيه كابل.