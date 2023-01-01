بالأرقام.. رونالدو حقق قفزات اقتصادية تاريخية للأندية.. ماذا ينتظر النصر؟

حسمت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تاريخية، حيث وقع الدون عقدا لمدة موسمين ونصف الموسم مع نادي النصر، ويستمر حتى صيف 2025.

تأثير رونالدو الاقتصادي على الأندية التي لعب لها

ونجح النصر في التعاقد مع أفضل رياضي من الناحية التسويقية في 2022، بجانب أنه حاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، وأول شخص في العالم يصل إلى 500 مليون متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي في مايو الماضي.

ووفقا لمجلة “فوربس” فإن رونالدو أول رياضي في لعبة جماعية يتخطى حاجز المليار دولار من أرباحه خلال مسيرته الرياضية، بالإضافة إلى أنه يتمتع بعقد مدى الحياة مع شركة “نايكي”، الأمر الذي جعله يحقق قفزات اقتصادية للأندية التي ارتدى قمصانها بعد سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

أرباح مانشستر يونايتد عقب التعاقد مع رونالدو

ومع أنباء تعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو في صيف 2021، ارتفاعت أسهم النادي بنسبة تصدل إلى 8%، وزادت القيمة السوقية بمقدار 212 مليون جنيه إسترليني، علاوة على ذلك شهدت شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي نموا إيجابيا بنسبة 2.43% في غضون 7 أيام من انضمامه.

ويدعم رونالدو مجموعة من العلامات التجارية بصفة شخصية من الناحية التسويقية، وهو ما جعله يكسب 44 مليون دولار في 2020.

تعد عائدات رعاية مانشستر يونايتد ثابتة خلال الـ4 سنوات الماضية قبل وصول رونالدو، ثم تمكن من الحصول على 23 شريكا عالميا، و13 شريكا ماليا، و9 شركاء إعلاميين وثلاثة شركاء إقليميين، كما سهدت مبيعات قمصان النادي زيادة إلى مستوى قياسي، كما حصل النادي على 30 مليون جنيه إسترليني من العمليات التجارية عقب عودة رونالدو مباشرة.

نجاحات يوفنتوس بعد ضم رونالدو

انتقل رونالدو في صيف 2018 إلى نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 116 مليون يورو، وتعد أكبر مبلغ يدفعه ناد إيطالي على الإطلاق، مما أدى إلى منح النجم البرتغالي راتبا سنويا صافيا قدره 31 مليون يورو، وعقب انتقال رونالدو لليوفي حقق النادي الإيطالي مجموعة من الأرباح المخلتفة منها:

زيادة إيرادات الملاعب بنسبة 25% في الموسم الأول لرونالدو من 57.2 مليون يورو في موسم 2017-2018 إلى 71.5 مليون يورو في الموسم الأول.

ومن ناحية البث، لم يحدث أي تحول محدد حيث تم بيع حقوق الدوري الإيطالي مرة واحدة من 2018 إلى 2021، قبل أسابيع قليلة من وصول رونالدو.

وسجلت الإيرادات التجارية أعلى معدل نمو على أساس سنوي بنسبة 30%، من 142.6 مليون يورو في 2017-2018 إلى 185.4 مليون يورو في موسم 2018-2019.

زادت العائدات التجارية بنسبة 58% على أساس سنوي في 2018-2019 لتصل إلى 44 مليون يورو، ثم انخفضت إلى 32 مليون يورو في 2019-2020 بسبب كورونا.

كان ليوفنتوس 50.4 مليون متابع على منصاتهم الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما بعد 3 سنوات، تفاخر النادي الإيطالي بما يقارب 109 ملايين متابع.

تأثير ريال مدريد برحيل رونالدو

كان لرحيل رونالدو أثر سلبي على ريال مدريد في صيف 2018، حيث كان التأثير ملموسا منذ أول مباراة خاضها الفريق بدونه، إذ شهد ملعب سانتياغو برنابيو أقل نسبة حضور منذ 2008، بالكاد حضر 48 ألف مشجع لقاء الفريق أمام خيتافي.

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انخفضت مبيعات القمصان بشكل كبير إلى 30%.

وفي 2017، أصبح ريال مدريد صاحب أقوى علامة تجارية في كرة القدم بالعالم.

وفي العام الأخير الذي قضاه الهداف التاريخي لريال مدريد، اعتبر رونالدو اللاعب الأعلى أجرا للسنة الرابعة على التوالي، حسب تقرير مجلة “فوربس”، كما أن مبلغ 93 مليون دولار الذي حصل عليه في 2016 جعله يحقق أفضل أرباح على مستوى رياضيي العالم.

أقوى رياضي تسويقياً

صنف لاعب نادي النصر السعودي على أنه أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم لعام 2022، متقدما على أسطورة التنس سيرينا ويليامز في قائمة ضمت 50 رياضيا

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