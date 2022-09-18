بالأسماء والأرقام.. كيف تختار لوحتك الإلكترونية عبر أبشر

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أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، اليوم الأحد، استئناف مزاد اللوحات الإلكترونية من أجل الحصول على لوحات مميزة للمركبات.

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت رابط وآلية المشاركة ونماذج من اللوحات المميزة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إن المزاد سيستمر من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، أي لمدة 4 أيام.

والأحد الماضي، أطلقت الإدارة العامة للمرور، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا، لعدة أيام، قبل أن يتوقف، ثم جرى استئنافه اليوم.

خطوات طريقة الوصول للخدمة

وكان حساب “الإدارة العامة المرور” نشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضاف الإدارة آنذاك أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.