بالإخلاء الطبي.. نقل مواطنة من المغرب تعرَّضت لوعكة صحية لاستكمال علاجها في أرض الوطن

أعلنت السفارة السعودية في المغرب نقل مواطنة تعرّضت لوعكة صحية بطائرة الإخلاء الطبي من الرباط إلى المملكة؛ لاستكمال علاجها في أرض الوطن.
وقالت السفارة: إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي السبت 2024/01/27م، بالتنسيق مع السفارة في الرباط، بنقل مواطنة سعودية إلى أرض الوطن بعد تعرُّضها لوعكةٍ صحية استدعت نقلها لاستكمال علاجها في المملكة.
إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم السبت 2024/01/27م بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطنة سعودية إلى أرض الوطن بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها لاستكمال علاجها في المملكة. pic.twitter.com/s20JMKRl8j
— السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) January 27, 2024