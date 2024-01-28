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بالإخلاء الطبي.. نقل مواطنة من المغرب تعرَّضت لوعكة صحية لاستكمال علاجها في أرض الوطن

28 يناير 2024 - 9:37 صباحًا

أعلنت السفارة السعودية في المغرب نقل مواطنة تعرّضت لوعكة صحية بطائرة الإخلاء الطبي من الرباط إلى المملكة؛ لاستكمال علاجها في أرض الوطن.

وقالت السفارة: إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي السبت 2024/01/27م، بالتنسيق مع السفارة في الرباط، بنقل مواطنة سعودية إلى أرض الوطن بعد تعرُّضها لوعكةٍ صحية استدعت نقلها لاستكمال علاجها في المملكة.

28 يناير 2024 - 9:37 صباحًا
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