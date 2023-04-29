بالاس يقلبها على وست هام برباعية

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فاز كريستال بالاس على ضيفه وست هام 4-3، السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم وست هام عن طريق توماس سوستشيك عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك جوردان أيو التعادل لكريستال بالاس عند الدقيقة 15.

وعند الدقيقة 20 سجل ويلفريد زاها الهدف الثاني لكريستال بالاس، قبل أن يضيف زميله جيفري شلوب الهدف الثالث عند الدقيقة 30.

وعاد وست هام إلى المباراة مجددًا، بعدما سجل له مايكل أنطونيو الهدف الثاني عند الدقيقة 35، غير أن كريستال بالاس أعاد الفارق إلى هدفين مجددا حينما سجل له إبرتشي إيزي من ضربة جزاء عند الدقيقة 66، قبل أن يضيف نايف أكرد هدف وست هام الثالث عند الدقيقة 72 .

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.