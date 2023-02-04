بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية .. وزير الرياضة يهنئ الهلال

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هنأ وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ، بمناسبة بلوغه نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

حيث قال الفيصل في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” بعد نهاية مباراة ربع النهائي بانتظار ممثل الوطن “أبارك لفريق الهلال فوزه على شقيقه الوداد المغربي والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مبروك للوطن”.

وقد تأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بضربات الترجيح 5 / 3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1.

وسيلعب الهلال في الدور قبل النهائي من البطولة مع فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 7 من شباط / فبراير الجاري.