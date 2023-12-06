بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع .. أمانة الرياض تنجز 11 ألف خدمة بيئية تطوعية

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أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها أنجزت مع شركائها المتطوعين أكثر من 11 ألف خدمة بيئية واجتماعية بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وذلك للإسهام في إثراء العمل التطوعي، وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي بجودة الحياة.

وأضافت أنه شارك أكثر من 11 ألف متطوع في 862 فرصة تطوعية، وأكملوا نحو 310,500 ساعة تطوعية في 25 مجالًا، لافتة إلى أن المتطوعين يمثلون وجه الرياض، وجانب ازدهارها المشرق.

وأشارت الأمانة إلى أن المتطوعين غرسوا 32,350 شتلة، إسهاماً في زيادة المساحات الخضراء، ارتقاءً بالبيئة الحضرية بالمدينة، لافتة إلى جهودها في عقد ملتقى التطوع البلدي بهدف جمع المختصين، والممارسين لبحث سبل تطوير مفاهيم التطوع، تحفيز شرائح المجتمع للمشاركة في المبادرات التطوعية.

يذكر، أن أمانة منطقة الرياض استهدفت بملتقى التطوع البلدي الأندية الجامعية، الفرق التطوعية، الجمعيـات؛ بهدف تزويد المهتمين بمعلومات التطوع البلدي، استقطاب أكبر عدد من المتطوعين، إلى جانب إبراز جهود إدارة التطوع بالأمانة.