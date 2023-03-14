بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني .. موارد وتنمية حائل يقيم عدد من الفعاليات للمرأة في يومها العالمي

حائل – مشعل المري

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل عدداً من الفعاليات للمرأة في يومها العالمي وذلك بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني .

البداية كانت بتدشين المدير العام الأستاذ فريح بن محمد العياد للفعالية ، حيثُ بدأ الحفل بالسلام الملكي والاستماع إلى آياتٍ من الذكر الحكيم ، بعد ذلك تم استعراض كلمات القائد الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حول تمكين المرأة والفرص المتاحة في هذا الوطن .

كما استمع الحضور لكلمة مدير عام الفرع الذي أكّد فيها على أن المرأة اليوم أصبحت بلا شك شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية ، وأن فرع الوزارة اليوم يزخر بهن وبما يقدمن في سبيل نهضة البلاد .

ثم اختُتِم التدشين بدعوة الحضور إلى الضيافة المُعدّة بهذه المناسبة .

بعد ذلك انطلقت الفعاليات المخصصة للنساء من المستشفى السعودي الألماني والمتمثلة في إجراء الفحوصات الشاملة للعلامات الحيوية وغيرها وإعطاء النصائح والتعليمات التي تساهم في التمتع بجسمٍ سليمٍ لائق بدنياً ينعكس على جودة الاداء في العمل .

وقد شهدت الفعالية تفاعلاً وحضوراً من قِبل الأقسام النسائية في الفروع مما ساهم في إنجاحها إخراجها بصورة جيدة ومثالية .