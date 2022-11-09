بالتعاون مع برنامج الربط الجوي… طيران ناس يحتفل بتدشين أول رحلاته المباشرة بين جدة ومرسيليا الفرنسية

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دشّن طيران ناس بالتعاون مع برنامج الربط الجوي اليوم أول رحلة طيران مباشرة بين جدة ومرسيليا، الميناء الجنوبي في فرنسا وثاني أكبر المدن من حيث عدد السكان، بحضور ممثلين من برنامج الربط الجوي والقنصلية الفرنسية في جدة ومطار الملك عبدالعزيز في جدة ومنسوبي طيران ناس.

ويأتي تدشين الرحلة في إطار اتفاقية وقعها طيران ناس مؤخرًا مع برنامج الربط الجوي لإطلاق أربع وجهات جديدة ومباشرة تشمل مرسيليا في أوروبا، والدار البيضاء والجزائر في شمال أفريقيا وألماتي في آسيا الوسطى، لتسهيل وصول الزوار بما في ذلك السياح والحجاج والمعتمرين إلى المملكة.

ويستهدف برنامج الربط الجوي تأسيس مسارات دولية جديدة عبر تحفيز ودعم شركات الطيران بما يعزز التوسع إلى أسواق جديدة تسهم في نمو قطاع الطيران والسياحة وزيادة عدد الوجهات الدولية المباشرة إلى 250 وجهة بحلول 2030م، وذلك بالانسجام مع إستراتيجية النمو والتوسع لطيران ناس، الرامية إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية.