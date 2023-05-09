بالتعاون مع كلية الطب بجامعة تبوك .. جمعية ايتام تبوك تجهز 50 يتيم ويتيمة لاختبارات القدرات والتحصيلي

المناطق_تبوك

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الايتام في تبوك ورشة تدريبية لطلاب المرحلة الثانوية لتأهيلهم لاختبارات القدرات والاختبار التحصيلي وهي إحدى مبادرات ‫#برنامج_نماء‬.

واستمع الايتام خلال الورشة لتجارب ونصائح طلاب كلية الطب في الطرق المناسبة للمذاكرة ، وتم توزيع الكتب والمراجع على الايتام الذين تجاوز عددهم 50 يتيم ويتيمة من مستفيدي الجمعية الذين يدرسون في المرحلة الثانوية.

من جانبه أوضح الأستاذ طلال بن خالد الفقير أن هذه الجهود تأتي استمراراً لتنمية القدرات والمهارات الفنية والمعرفية والسلوكية للمستفيدين الايتام وذلك بالشراكة مع كلية الطب بجامعة تبوك.

منوّهاً بأن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات برنامج #نماء ، والهدف من المبادرة تمكين الأيتام من آداء فاعل ومثمر يُسهم بتحقيق أحلامهم وطموحاتهم لمستقبل أفضل ، ولخدمة دينهم ووطنهم معا.