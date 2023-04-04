بالتفاصيل.. تصورات كيف سيقضي ترامب يوم المحاكمة في نيويورك؟

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وصل دونالد ترامب أول رئيس سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية إلى “برج ترامب” في نيويورك استعدادا لمثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء، بعد توجيه لائحة اتهام ضده الأسبوع الماضي.

سيقضي الرئيس السابق الليلة في برج ترامب، وفقا لمصدر مطلع على خططه، ولكن حتى قبل ظهوره في المحكمة ترامب، يظهر أثر وجوده في جدول عمل محكمة مانهاتن يوم الثلاثاء، حيث تم إيقاف جميع المحاكمات ومعظم أنشطة المحكمة الأخرى قبل موعد وصوله.

ومن المقرر أن ترافق الخدمة السرية ترامب في وقت مبكر من بعد الظهر إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وسيقوم المحققون باحتجاز ترامب والقيام بالإجراءات المعتمدة في المحكمة، والتي تشمل أخذ بصمات أصابعه، وعادة يتم أخذ صورة تعريف جنائي، لكن المصادر المطلعة على الترتيبات لم تكن متأكدة من أن هناك لقطة أم لا، لأن مظهر ترامب معروف على نطاق واسع وكانت السلطات قلقة بشأن التسريب غير المناسب للصورة، والذي سيكون انتهاكا لقانون الدولة.

وعادة، بعد القبض على المتهمين، يتم احتجازهم في زنازين بالقرب من قاعة المحكمة قبل تقديمهم للمحاكمة، لكن هذا لن يحدث مع ترامب، فبمجرد الانتهاء من تجهيز الرئيس السابق، سيتم اصطحابه عبر مجموعة من الممرات الخلفية والمصاعد إلى قاعة المحكمة، ثم يخرج إلى الرواق العام للدخول.

ومن غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب، حيث سيكون محاطا بعملاء فيدراليين مسلحين لحمايته.

وبحلول فترة ما بعد الظهر، من المتوقع أن يتم إحضار ترامب إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم فتح لائحة الاتهام وتوجيه التهم رسميا، بعد تقديمه للمحاكمة، من شبه المؤكد أن يطلق سراح ترامب بناء على تعهده الخاص، ومن الممكن، وإن كان من غير المحتمل، أن يتم وضع قيود على سفره.

وفي العادة يخرج المدعى عليه الذي يفرج عنه من الأبواب الأمامية، لكن جهاز الخدمة السرية سيرغب في الحد من الزمان والمكان اللذين يتواجد فيهما ترامب في الأماكن العامة، لذا بدلا من ذلك، بمجرد انتهاء جلسة المحكمة، من المتوقع أن يسير ترامب مرة أخرى عبر الردهة العامة وإلى الممرات الخلفية إلى مكتب المدعي العام، ويعود إلى حيث سينتظره موكبه.

ثم سيتوجه إلى المطار حتى يتمكن من العودة إلى مار إيه لاغو، حيث حدد موعدا للحديث بشكل علني مساء الثلاثاء.