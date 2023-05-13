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بالتنسيق مع المملكة.. اليونان تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 مايو 2023 - 9:00 مساءً

المناطق_الرياض

كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، أن اليونان تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة من مادة الحشيش المخدر بعد التنسيق مع المملكة.

وقال في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية” مساء اليوم السبت، إن الكمية بلغت 4 أطنان و78 كيلو جراما، وكمية أخرى بلغت طنا و58 كيلو جراما من نفس المادة.

وأكد أن المملكة عبر المديرية العامة للمخدرات، قد مررت العديد من المعلومات لإحباط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، وهو ما يؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة هذه الآفة على المستوى الدولي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 13 مايو 2023 - 9:00 مساءً
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Waleed

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