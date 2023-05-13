بالتنسيق مع المملكة.. اليونان تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

وأكد أن المملكة عبر المديرية العامة للمخدرات، قد مررت العديد من المعلومات لإحباط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، وهو ما يؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة هذه الآفة على المستوى الدولي.

فيديو | متحدث مكافحة المخدرات: اليونان تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بعد التنسيق مع المملكة.. وهذا يؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة هذه الآفة على المستوى الدولي#الحرب_على_المخدرات#الإخبارية pic.twitter.com/fWn4m0BSSa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2023