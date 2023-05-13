بالتنسيق مع المملكة.. اليونان تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

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كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، أن اليونان تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة من مادة الحشيش المخدر بعد التنسيق مع المملكة.
وقال في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية” مساء اليوم السبت، إن الكمية بلغت 4 أطنان و78 كيلو جراما، وكمية أخرى بلغت طنا و58 كيلو جراما من نفس المادة.
وأكد أن المملكة عبر المديرية العامة للمخدرات، قد مررت العديد من المعلومات لإحباط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، وهو ما يؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة هذه الآفة على المستوى الدولي.
فيديو | متحدث مكافحة المخدرات: اليونان تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بعد التنسيق مع المملكة.. وهذا يؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة هذه الآفة على المستوى الدولي#الحرب_على_المخدرات#الإخبارية pic.twitter.com/fWn4m0BSSa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2023