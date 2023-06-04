بالخطوات.. طريقة تغيير رقم الجوال المُسجل في “أبشر”

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حددت منصة “أبشر” خطوات تغيير رقم الجوال المُسجل في حال كان رقم الجوال القديم متاحاً أو غير متاح.

وأوضحت المنصة أنه إذا كان رقم الجوال القديم غير متاح ولا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على الهوية الرقمية للمستخدم، فتكون الخطوات هي زيارة مواقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية، واختيار “تحديث رقم الجوال” وإتمام الخطوات المطلوبة، وبعدها يتم تسجيل الدخول على الهوية الرقمية في المنصة.

وأضافت أن تغيير رقم الجوال إذا كان القديم متاحاً يكون من خلال الدخول على المنصة ثم اختيار “معلومات المستخدم”، وبعدها يتم إدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد مع اختيار حفظ وإدخال رمز التحقيق من رقم الجوال الجديد.