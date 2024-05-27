بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق دليل أدوات الاستدامة الرقمية

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أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي “دليل أدوات الاستدامة الرقمية” على هامش أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+20، سعيًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة التي تعتمد بنسبة 70% على التقنيات الرقمية، ولتمكين الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات والتقنية حول العالم من بناء إطار عمل إستراتيجي للاستدامة الرقمية.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يتضمن خمس خطوات مفصلة لبناء إطار إستراتيجي للاستدامة الرقمية، والتي تبدأ من رفع الوعي، وفهم أفضل الممارسات، وصولاً إلى وضع الإستراتيجية والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، وانتهاءً بالتنفيذ.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جهود المملكة ومبادراتها النوعية في الاستثمار بالاقتصاد الأخضر، ومواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، لمستقبل ومجتمع مستدام.

للاطلاع على الدليل: https://www.cst.gov.sa/sl/k71.