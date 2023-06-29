بالشراكة مع وزارة الداخلية.. “سدايا” تجهِّز مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

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عزَّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الداخلية، من دورها في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وذلك بتجهيز بنية تحتية رقمية مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكة المكرمة والمنافذ المؤدية إليها والمشاعر المقدسة؛من أجل تأمين حركة وسلامة الحجاج في أثناء تنقلهم ما بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة لأداء نُسك الحج خلال عام 1444هـ.

يأتي ذلك في إطار ما تحظى به “سدايا” من دعم كبير من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وليِّ العهدِ رئيسِ مجلس الوزراء رئيسِ مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما.

ومن منطلق ذلك سعت “سدايا” بوصفها الممكن الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة إلى دعم الجهات الحكومية والأمنية والصحية والخدمية العاملة في الحج بتجهيزات رقمية متقدمة مرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي؛لتسهم في أتمتة عملها خلال الحج على أكمل وجه بغية تسهيل حركة الحجاج وضمان سلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة من خلال تطوير خوارزميات للذكاء الاصطناعي تقدم أكثر من 20 خدمة تُسهم في راحة ضيوف الرحمن.

ومن هذه الخدمات منصة (بصير) إحدى أحدث المبادرات التقنية التي أطلقتها سدايا بالشراكة مع وزارة الداخلية – ممثله في الأمن العام- لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي؛ ومنها دعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود،وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير ظروف السكينة والطمأنينة والأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام؛ليتمكنوا من أداء حجهم ولتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج.

وتقدم منصة بصير خدمة تنظيم وإدارة الحشود بالتعاون مع الأمن العام ،بحيث يمكن حصر أعداد الحجاج الداخلين إلى المسجد الحرام،وعند صحن الطواف، وساحات الحرم،والتعرف على سلوك الحجاج والمعتمرين؛بهدف إدارة السعة الاستيعابية للحرم وتوزيع المصلين بشكل فعال.

كما تشمل خدماتها تقديم خوارزمية تحصر أعداد الحجاج بسرعة فائقة ودقة عالية؛لتسهيل إدارة وتنظيم حركتهم في المشاعر المقدسة ومنع الازدحام والتدافع؛لتساعد الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وقوع أي ازدحام قد يتسبب -لا قدَّر الله- في أي تعطيل لحركة الحجاج أو حدوث كثافة عالية في أي منطقة بالمشاعر المقدسة والعمل على معالجة ذلك بتوجيه الحجاج إلى مناطق أقل ازدحامًا،ناهيك عن قدرة هذه التقنيات في إيجاد المفقودين في وقت قياسي وسط آلاف الحجاج.

وتعمل “سدايا” سنويًّا على مجالات التحسين الممكنة على المستوى التقني في ضوء الخبرات المستفادة من موسم كل حج، كما تواصل جهودها في تبنِّي عدد من الأعمال التطويرية من أجل خدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان؛تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحض على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يعودوا إلى بلدانهم سالمين.