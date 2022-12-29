بالشغف.. العنزي يجمع بين مهنته وهوايته| فيديو

نجح الميكانيكي عامر العنزي، في الجمع بين الوظيفة والتجارة الخاصة به، وذلك بعدما افتتح ورشته لإصلاح السيارات والتجارة بها، وهو على رأس العمل.

وقال العنزي في تصريحات لقناة الإخبارية: «الحمدلله أنا موظف واشتغلت في الميكانيكا لزيادة الدخل ولكني لم أترك الوظيفة، ومستمر في الأمر منذ 7 سنوات».