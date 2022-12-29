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بالشغف.. العنزي يجمع بين مهنته وهوايته| فيديو

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 29 ديسمبر 2022 - 9:58 مساءً

نجح الميكانيكي عامر العنزي، في الجمع بين الوظيفة والتجارة الخاصة به، وذلك بعدما افتتح ورشته لإصلاح السيارات والتجارة بها، وهو على رأس العمل.

وقال العنزي في تصريحات لقناة الإخبارية: «الحمدلله أنا موظف واشتغلت في الميكانيكا لزيادة الدخل ولكني لم أترك الوظيفة، ومستمر في الأمر منذ 7 سنوات».

وأضاف: «درست في المعهد الملكي لمدة 3 سنوات، وأغلب العاملين ليس معهم شهادة في الحرفة، وتعلمت الكثير من العمال في سوق الميكانيكا».

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 29 ديسمبر 2022 - 9:58 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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