بالصور.. أتلتيكو يزور مدينة الدرعية التاريخية

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زار فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، مدينة الدرعية التاريخية، بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مدينة الرياض؛ تأهُّبًا لخوض مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشكرت إدارةُ نادي أتلتيكو مدريد، طيرانَ الرياض على إتاحته الفرصة لزيارة مدينة الدرعية التاريخية الشهيرة بالمباني التاريخية، والطراز المعماري الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

وقال النادي الإسباني في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “جزيل الشكر لأصدقائنا في @RiyadhAir على الترحيب الحارّ وزيارة موقع الدّرعية المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو”.

وكانت بعثة نادي أتلتيكو مدريد، وصلت في الساعات الأولى من فجر يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ تأهُّبًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024م.

ويخوض أتلتيكو مدريد أولى مواجهات دور نصف النهائي للبطولة، حينما يقابل جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك مساء يوم الأربعاء 10 يناير 2024م، على ملعب “الأول بارك” بمدينة الرياض.