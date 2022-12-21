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بالصور : اتحاد كأس الخليج يستلم ملاعب خليجي ” 25 “

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 21 ديسمبر 2022 - 11:11 صباحًا

المناطق-صقر الغامدي:

يستلم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ملاعب خليجي ” 25 ” وملاعب التدريب استعدادا لانطلاق منافسات البطولة التي ستكون من 6 إلى 19 يناير المقبل وذلك بزيارة يقوم بها وفد الاتحاد لمحافظة البصرة اعتبارا من العشرين من الشهر الحالي.

وتقام مباريات خليجي ” 25 ” في ملعبين هما ملعب مدينة البصرة الرياضية ويتسع ل 60 الف متفرج بتصميم معماري رائع، وفيه ملعب ثاني يتسع ل 10 آلاف متفرج وأربعة ملاعب تدريب وملعب الميناء الدولي وهو من الملاعب الجديدة التي ستكون مباريات خليجي “25” أولى البطولات التي يحتضنها، ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.

 

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 21 ديسمبر 2022 - 11:11 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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