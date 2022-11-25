بالصور .. الأخضر يختتم إستعداده لمواجهة بولندا في ثاني مواجهاته بالمونديال

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اختتم المنتخب الوطني عصر اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب بولندا يوم غدًا السبت على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثاني من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™️ . ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” عصر اليوم حصة تدريبية على “ملعب منتجع سيلين”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، واصل اللاعب “سلمان الفرج” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي . من جهة أخرى، ستغادر بعثة الأخضر مساء اليوم مقر إقامته “منتجع سيلين” متجة إلى الدوحة ، ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الغد.