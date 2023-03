بالصور.. ضجة حول استقبال نجل ترودو لبايدن بدون حذاء وبجوارب “متسخة”

المناطق_متابعات

أثار نجل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ضجة واسعة بسبب طريقة استقباله الرئيس الأمربكي جو بايدن خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.‏

Welcome, @POTUS Biden – to Canada, to Ottawa, and to our home. We’re happy to have you here. pic.twitter.com/mT3kl2wf0T

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 24, 2023