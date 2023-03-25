بالصور.. ضجة حول استقبال نجل ترودو لبايدن بدون حذاء وبجوارب “متسخة”

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أثار نجل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ضجة واسعة بسبب طريقة استقباله الرئيس الأمربكي جو بايدن خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.
Welcome, @POTUS Biden – to Canada, to Ottawa, and to our home. We’re happy to have you here. pic.twitter.com/mT3kl2wf0T
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 24, 2023
وظهر كزافييه، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتديا جوارب “متسخة”، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه.
وكتب أحد الحسابات: “هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا”.