بالغذاء والدواء.. “سلمان للإغاثة” يواصل مساندة المحتاجين في عدة بلدان

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يعكف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مواصلة دوره في تقديم المساعدات المختلفة للعديد من البلدان على مستوى العالم.

وسلّم المركز 50 طنًا من التمور هدية من المملكة لدولة تونس، كما استمر في توزيع مساعدات إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في سوريا.

وفي اليمن، واصل المركز دعمه لمركز الأطراف الصناعية في مأرب، لتقديم خدماته الطبية لـ 313 مستفيدًا خلال شهر مارس، كما سلم شحنة أدوية لوزارة الصحة العامة اليمنية بعدن، فضلًا عن دعمه مركز الجعدة الصحي لتقديم خدمات لـ 1943 مستفيدًا خلال أسبوع.