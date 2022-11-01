بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول بمركز البجيدي شرق مكة

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز البجيدي شرق مكة المكرمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على عدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي القصيم والرياض يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية.