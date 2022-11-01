بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول بمركز البجيدي شرق مكة

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي القصيم والرياض يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية.