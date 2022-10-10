بالفيديو.. إعصار «جوليا» يجتاح نيكاراجوا بأمطار غزيرة ورياح عاتية

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أعلنت حكومة نيكاراجوا، حالة الطوارئ القصوى بعد وصول إعصار جوليا، حيث أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل، الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد صباح اليوم.

وفي وقت سابق، ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة منطقة بلوفيلدز على الساحل الكاريبي لنيكاراجوا، أدى إلى اقتلاع أسطح وسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي.

سرعة الإعصار بلغت 136 كيلو متر في الساعة

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أنه وفقًا لبيانات الأقمار الصناعية والرادار في نيكاراجوا، فإن سرعة الإعصار بلغت 136 كيلو متر في الساعة عندما ضرب اليابسة.

وحذر المركز من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

يذكر أن دول أمريكا الوسطى شهدت في نهاية العام قبل الماضي 2020، إعصاري «إيتا» و«يوتا»، اللذان ضربا المنطقة وقتلا 200 شخص، إلى جانب أضرار في الممتلكات وصلت إلى ملايين الدولارات.