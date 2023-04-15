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بالفيديو.. “الصفي” يشخص أسباب العض على الأسنان أثناء النوم ويقدم روشتة علاج لها

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 6:59 مساءً
  • قدم الدكتور محمد الصفي، تشخيص أسباب العض على الأسنان أثناء النوم، ويعطي روشتة علاج لها.

وقال الصفي، خلال ظهوره في برنامج الليوان، المُذاع عبر قناة روتانا خليجية: “هو ناتج عن توتر، وهو واحد من الأشياء التي إذا حاولت ان تتخطاهم ستعيش حياة طبيعة والتوتر يدخل في أغلب المشاكل الصحية”.

وأضاف: “فإذا قدرت تتحكم فيه خير وبركة ممتاز، وإذا لم تقدر يجب اللجوء لطبيب نفسي، والعض على الأسنان جزء من التوتر، لذلك يجب أن يرخي عضلاتهم، ويجب البحـــث من خــــلال اخصائي نفسي وأسنان وعلاج طبيعي”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 أبريل 2023 - 6:59 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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