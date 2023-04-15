بالفيديو.. “الصفي” يشخص أسباب العض على الأسنان أثناء النوم ويقدم روشتة علاج لها

قدم الدكتور محمد الصفي، تشخيص أسباب العض على الأسنان أثناء النوم، ويعطي روشتة علاج لها.

وقال الصفي، خلال ظهوره في برنامج الليوان، المُذاع عبر قناة روتانا خليجية: “هو ناتج عن توتر، وهو واحد من الأشياء التي إذا حاولت ان تتخطاهم ستعيش حياة طبيعة والتوتر يدخل في أغلب المشاكل الصحية”.

وأضاف: “فإذا قدرت تتحكم فيه خير وبركة ممتاز، وإذا لم تقدر يجب اللجوء لطبيب نفسي، والعض على الأسنان جزء من التوتر، لذلك يجب أن يرخي عضلاتهم، ويجب البحـــث من خــــلال اخصائي نفسي وأسنان وعلاج طبيعي”.

د.محمد الصفي يشخص أسباب العض على الأسنان أثناء النوم، ويقدم روشتة علاج لها #محمد_الصفي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/To7eK9ogSX — الليوان (@almodifershow) April 14, 2023

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