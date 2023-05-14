بالفيديو.. رئيس باعة الأغنام يكشف عن غش التطبيقات في اللحوم.. ويذكر أمثلة

المناطق_متابعات

كشف رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية ” ثامر الحصان” ، خلال لقاء ببرنامج ” ياهلا” ، أن بعض التطبيقات التي تبيع اللحوم فيها غش في أنواع اللحوم.

وقال الحصان: بعض التطبيقات ، عندما تطلب ذبيحة نعيمي ، يجيب لك ” ساكني” لأنها أرخص.

وتابع: يعني نقول إن الجدع النعيمي سعره 2170 ريال ، كيف في أحد التطبيقات يقولك بسعر 1700 ريال ، ووراه ذبح وتكاليف وتغليف .

وأردف: نعم هناك غش ، أنت طالب لحم يجيب لك لحم ، لكن تطلب نوع يجيب لك نوع ثاني .