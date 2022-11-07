بالفيديو.. صاحب المركبة المشتعلة في ‫حريق محطة وقود المدينة: لم أمسك سيجارة ولم أدخن طيلة عمري

أضاف: حينها لذت بالهرب باتجاه محل الزينة، ومع السرعة والخوف والارتباك اصطدمت بباب المحل، وارتطمت به على وجهي، وحين عودتي للهرب مرة أخرى من المكان حدث أن تحركت الناقلة بجواري، ورشت رذاذ البنزين على ثوبي؛ فلاحقتني النيران بجسدي، وأُصبت بحروق في اليد والكتف والفخذ، ولكنني الآن بخير وأتعافى من إصابتي -ولله الحمد-.