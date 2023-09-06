بالفيديو.. قصف روسي يستهدف سوقاً بشرق أوكرانيا ومقتل 16

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي أن 16 شخصا على الأقل قتلوا الأربعاء في قصف روسي على سوق في كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا.

وقال إن “مدفعية الروس قتلت 16 شخصا في بلدة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك” مشيرا إلى إصابة سوق ومتاجر وصيدلية، مضيفاً “للأسف عدد القتلى والجرحى قد يرتفع”.

Al menos 16 personas murieron este miércoles en un bombardeo ruso contra un mercado en Kostiantynivka, localidad del este de Ucrania, anunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en las redes sociales.#PanamaEnDirecto #GuerraEnUcrania #Rusia pic.twitter.com/AdU7AFWOBH — Panamá En Directo (@panamaendirecto) September 6, 2023

كما أظهرت صور كاميرا مراقبة نشرها زيلينسكي شارعا تجاريا صغيرا هادئا فيما يعصف فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران.

وبحسب رئيس الوزراء فقد تم الآن “احتواء” الحريق الناجم عن الضربة الروسية.

وتقع كوستيانتينيفكا على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من باخموت التي شهدت معركة دامية منذ سنة. وتتعرض البلدات المجاورة لها بانتظام لقصف روسي.