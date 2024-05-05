بالفيديو.. محام يوضح وسائل تلاعب بعض المستثمرين في سوق المال

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أوضح المحامي عاصم العيسى، بعض الوسائل التي يتلاعب بها بعض المستثمرين في السوق المالية بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.
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وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن «بعض المستثمرين ادعوا أنهم مرخصين من هيئة السوق المالية وأن لديهم مكاتب مرخصة».
وأشار «العيسى» إلى أن «هؤلاء المستثمرين حاولوا استقطاب من لديهم أموالا ولكن بعيدين عن الأسهم، وأقنعوهم بقدرتهم على تحقيق الأرباح».
ولفت إلى أن «من الأساليب كذلك أنهم استخدموا أجهزة كمبيوتر ومودم وأعطوها للمستثمر وطلبوا من أن يستثمر بمحفظته، سعيا إلى تضليل الجهات الرقابية، وبالتالي أصبحوا قادرين على التحكم في محفظة الضحية وإدارتها بالكامل».
وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أدانت 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، حيث غرّمت 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.
فيديو | المحامي عاصم العيسى يروي القصة الكاملة لتلاعب بعض المستثمرين في سوق المال والطرق التي حققوا فيها مكاسب غير مشروعة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/vLBfCJJHbv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2024