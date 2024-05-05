بالفيديو.. محام يوضح وسائل تلاعب بعض المستثمرين في سوق المال

ولفت إلى أن «من الأساليب كذلك أنهم استخدموا أجهزة كمبيوتر ومودم وأعطوها للمستثمر وطلبوا من أن يستثمر بمحفظته، سعيا إلى تضليل الجهات الرقابية، وبالتالي أصبحوا قادرين على التحكم في محفظة الضحية وإدارتها بالكامل».