بالفيديو .. مدير “عقارات الدولة” بجدة يكشف عن 5 مخالصات يجب استكمالها لصرف التعويضات عن الأحياء العشوائية

أكد مدير فرع هيئة عقارات الدولة في جدة عبدالعزيز التويجري أن المبالغ مرصودة لمستفيدي الأحياء العشوائية في جدة وإجراءات الصرف مستمرة، لافتاً إلى أنه أثناء مراجعة بعض المعاملات وجد نواقص من بعض المواطنين.

وحدد “التويجري” 5 مخالصات يجب استكمالها وهي مخالصة شركة الكهرباء ، وشركة المياه ، وإفادة الصندوق العقاري ، وإفادة بنك التنمية الاجتماعي وإفادة الصندوق الزراعي ، وفي حال استكمال هذه المخالصات يتم تقديمها إلى فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة وإرفاقها مع المعاملة واستكمال إجراءات الصرف.