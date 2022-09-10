بالفيديو .. مسؤول يكشف موعد تدريس مادة الموسيقى ضمن مناهج التعليم العام والمراحل التي ستكون مقررة عليها

قال الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي، إنه يجرى العمل على قدم وساق لإدخال الموسيقى في مناهج التعليم العام.

وقال خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”: خلال عامين ستكون مادة الموسيقى ضمن مناهج التعليم العام بدءا من رياض الأطفال إلى بقية الصفوف.

وأضاف: سيتم تطبيق حصص دراسية ضمن المنهج العام وستكون حضورية على جميع الطلاب.