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بالفيديو .. مسؤول يكشف موعد تدريس مادة الموسيقى ضمن مناهج التعليم العام والمراحل التي ستكون مقررة عليها

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 4:37 مساءً

قال الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي، إنه يجرى العمل على قدم وساق لإدخال الموسيقى في مناهج التعليم العام.

وقال خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”: خلال عامين ستكون مادة الموسيقى ضمن مناهج التعليم العام بدءا من رياض الأطفال إلى بقية الصفوف.

وأضاف: سيتم تطبيق حصص دراسية ضمن المنهج العام وستكون حضورية على جميع الطلاب.

 

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 10 سبتمبر 2022 - 4:37 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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