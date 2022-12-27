«بالمستندات».. وكيل بنزيما يشعل أزمة بنزيما ومدرب فرنسا

أشعل كريم الجزيري، وكيل الأعمال السابق للنجم الفرنسي كريم بنزيما، المزيد من النار، على أزمة مهاجم ريال مدريد الإسباني مع ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2022.

ونشر الجزيري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، يتعلق بالكشف الطبي الموقع على بنزيما، مؤكدا أنه استشار ثلاثة متخصصين أكدوا له أن اللاعب كان قادرا على المشاركة مع فرنسا خلال كأس العالم بصورة طبيعية.

وعاد بنزيما إلى مدريد قبل انطلاق مباراة منتخب فرنسا الأولى في كأس العالم 2022 أمام منتخب أستراليا، وكانت هناك بعض التكهنات بأنه كان من الممكن أن يعود لخوض المباراة النهائية بعدما لعب مباراة ودية لصالح ريال مدريد.

ومع ذلك، أشارت العديد من التقارير إلى أن بنزيما رفض فرصة العودة إلى قطر بعد خلاف مع ديشان، وأعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد نهاية المونديال.

ونشر الجزيري فيديو تضمن صور الأشعة التي أجراها بنزيما في مستشفى “سبيتار” في قطر، والتي أدت إلى استبعاده.

وكتب وكيل أعمال بنزيما تعليقا على مقطع الفيديو جاء فيه: “لقد وضعت ذلك هنا، لكن قبل ذلك استشرت ثلاثة متخصصين أكدوا أن بنزيما كان يمكن أن يكون لائقا بداية من دور الستة عشر وأن يجلس على مقاعد البدلاء”.

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