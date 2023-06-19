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بالمنازل والمقاهي.. حماية الآخرين من التدخين في 6 إرشادات

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 يونيو 2023 - 3:51 صباحًا

المناطق_متابعات

قدّمت مدينة سعود الطبية، مجموعة من النصائح والإرشادات لحماية المحيطين بالمدخنين من التدخين السلبي، مشيرةً إلى أن الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لحمايتهم من ذلك.

وأوصت المدينة بالامتناع تماماً عن التدخين في المنزل، والامتناع عنه في السيارة، حتى لو كانت النوافذ مفتوحة، إضافةً إلى تجنب أخذ الأطفال إلى الأماكن التي يُسمح فيها بالتدخين كالمقاهي.

ونصحت أيضاً بالتأكد من قيام الزوار بتدخين السجائر خارج المنزل، والتأكد من أن جميع من يجالسون الأطفال لا يدخنون عند مجالستهم، مع عدم السماح بالتدخين في الأماكن المغلقة.

 

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 يونيو 2023 - 3:51 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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