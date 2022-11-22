بالميزان.. مبادرة بمكة لبيع اللحوم بالوزن بدلًا من “النفر”.. هنا تفاصيلها

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، أصحابَ المنشآت التي تقوم ببيع اللحوم المطهية بما يسمى (النفر/ الفرد)، إلى التعاون مع الأمانة في تطبيق المبادرة بصورة عملية تحفظ حقوق الجميع من خلال قيامهم بتحديد كمية اللحم المطهي بالجرام بدلًا من (النفر)، وتحديد السعر، ويتم إبراز الأوزان والأسعار في لوحة قائمة الطعام، ويحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغب في شرائها في حينه، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء لن يؤثر على السعر السائد في السوق؛ داعيًا المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن المطابخ والمطاعم التي لا تستخدم الميزان في بيع اللحوم المطهية، بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940، أو استخدام وسائل التواصل التابعة للأمانة لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات المتعلقة بهذه المبادرة؛ حيث حددت الأمانة مهلة ثلاثة أشهر كفترة توعوية قبل التطبيق الإلزامي للمنشآت.