“بايدن”: أقف مع “إسرائيل”.. ونتنياهو: سنصل لـ”حماس”

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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقوف بلاده إلى جانب إسرائيل في القصف والمواجهات المستمرة على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، مع تقديم الدعم لها بمساعدات للدفاع عن نفسها.

وتزامنت تصريحات “بايدن” مع توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بملاحقة حركة حماس والوصول إلى أي مكان تختبئ فيه قياداتها.

وقال “بايدن”، إنه أجرى محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ونقف بجانبها ولن نتوقف عن دعمها، مشيراً إلى أنه وجّه فريقه ليبقى على اتصال مع قادة المنطقة وشركائه الأوروبيين، محذراً في الوقت نفسه أعداء إسرائيل من استغلال هذه الهجمات، موضحاً أنه يتم التنسيق مع عدة دول بشأن الأوضاع في إسرائيل.