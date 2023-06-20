بايدن: العلاقات مع الصين على المسار الصحيح

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عبر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في “الطريق الصحيح” لكنه قال إنه لا يعتقد بأن زيارة نادرة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين أحرزت تقدما.

“نحن على الطريق الصحيح”

وقال بايدن في تعليقه على العلاقات الأمريكية الصينية “نحن على الطريق الصحيح”. وأضاف ردا على سؤال من الصحفيين إن كان يشعر بإحراز تقدم “لا أشعر… أن ذلك حدث”.

لكن بايدن أشاد بوزير الخارجية الأمريكي وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.

وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا أمس الاثنين على تحقيق الاستقرار في التنافس المحتدم بينهما حتى لا يتحول إلى صراع، لكنهما أخفقتا في إحداث أي انفراجة كبيرة خلال زيارة نادرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين.

مصافحة الرئيس

ورحب الرئيس الصيني شي جين بينغ “بالتقدم” بعدما صافح بلينكن في قاعة الشعب الكبرى، وهي قاعة كبيرة مخصصة في العادة لاستقبال رؤساء الدول.

وشدد بلينكن وشي على أهمية وجود علاقات أكثر استقرارا بين البلدين، إذ من شأن أي صراع بين أكبر اقتصادين في العالم أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات عالمية.

عقبة أمام قنوات الاتصال العسكري

لكن الصين رفضت بحث عرض واشنطن استئناف قنوات الاتصال العسكري وأشارت إلى أن العقوبات الأميركية هي العقبة أمام هذه الخطوة.

وتمسك كل جانب فيما يبدو بموقفه إزاء كل الملفات بدءا من تايوان إلى التجارة، بما في ذلك الإجراءات الأميركية التي تستهدف صناعة الرقائق الصينية، وحقوق الإنسان والحرب الروسية الأوكرانية.

“خطوة جيدة للأمام”

فيما وصف البيت الأبيض الاجتماع بأنه “خطوة جيدة للأمام”. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن رسالة بلينكن العامة كانت تأكيد أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة لتقليل المخاطر.

وخلال أحد أبرز الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، لم يتضح كيف سيتغلب البلدان على

خلافاتهما، لكنهما اتفقا على الاستمرار في الاتصالات الدبلوماسية مع مزيد من الزيارات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

“واشنطن حققت أهدافها”

وأثناء مؤتمر صحفي في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى بكين، وهي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ عام 2018، قال بلينكن إن واشنطن حققت أهدافها من الزيارة بما فيها طرح مخاوفها بشكل مباشر ومحاولة فتح قنوات للحوار واستكشاف مجالات للتعاون. وتأجلت الزيارة التي كانت مقررة في فبراير شباط الماضي بعد تحليق ما يشتبه في أنه منطاد تجسس صيني فوق المجال الجوي الأميركي.

لكن الوزير الأميركي قال إن التقدم لم يكن مباشرا.

وقال بلينكن قبل مغادرة الصين “كانت العلاقات في مرحلة عدم استقرار، وأقر الجانبان بالحاجة إلى العمل على استقرارها”.