بايدن: بوتين خسر الحرب في أوكرانيا

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قد خسر الحرب” في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال “بوتين خسر الحرب”، مضيفًا “يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا”.

وأكد الرئيس الاميركي جو بايدن، أن “أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي”، معتبرا أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد خسر الحرب في أوكرانيا”، مستبعدا أن “يستخدم بوتين السلاح النووي”.

ورأى أن “الهجوم الأوكراني المضاد من شأنه تسريع المفاوضات مع روسيا”، مؤكدا أنه “جادّ بشأن تبادل الأسرى لتحرير الصحافي الأميركي المسجون في روسيا”. ولفت الى ان “على قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية يفغيني بريغوجين، توخي الحذر من احتمال تسميم”.