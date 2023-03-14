بايدن: سنضمن لكانبرا بناء أسطول متطور من الغواصات النووية

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستضمن لأستراليا بناء أسطول متطور من الغواصات النووية.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي وبريطانيا ريشي سوناك بقاعدة بحرية في كاليفورنيا الاثنين إن “غواصاتنا النووية تحمل سجلاً حافلاً من النجاحات”.

كما أضاف: “سنعمل على شراكات أخرى لتعزيز أسطول أستراليا الدفاعي”.

كذلك أردف أن “تحالف أوكوس سيعزز التنسيق بشأن الغواصات النووية مع بريطانيا وأستراليا”.

فيما لفت إلى أن “الشراكة مع لندن وكانبيرا لإنتاج غواصات نووية ستفتح وظائف كثيرة”.