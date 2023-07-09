بايدن لـCNN: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل أمامه طريق طويل

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل حتى يبرما اتفاق تطبيع، يتضمن معاهدة دفاع وبرنامج نووي مدني من الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، في مقابلته مع فريد زكريا المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS بشبكة CNN: “ما زلنا بعيدين عن ذلك الطريق لدينا الكثير لنتحدث عنه”، في معرض تعليقه على مسار الوساطة التي تلعبها الولايات المتحدة بين السعودية وإسرائيل.

وتابع: “لا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة مع إسرائيل وما إذا كنا سنوفر وسيلة تمكنهم من الحصول على طاقة نووية مدنية أو أن يكونوا ضامنين لأمنهم.. أعتقد أن هذا بعيدًا قليلاً”.