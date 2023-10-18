بايدن لنتنياهو: يبدو أن قصف المستشفى من الطرف الثاني وليس أنتم

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تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء رواية إسرائيل التي حملت حركة الجهاد الإسلامي مسؤولية القصف الذي تسبب بمقتل المئات في مستشفى في قطاع غزة الثلاثاء، مشددا على أن حماس لم تجلب سوى “المعاناة” للشعب الفلسطيني.

وقال بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب “شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب القصف الذي وقع في المستشفى في غزة أمس” الثلاثاء مضيفا “بناء على ما رأيته يبدو أن ذلك تم من قبل الطرف الثاني وليس أنتم”.

وأضاف “لكن هناك الكثير من الناس يشككون بالأمر وعليه يتعين علينا تجاوز الكثير من الأمور”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أكدت مقتل 200 إلى 300 شخص” في قصف المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة مساء الثلاثاء واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه.

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن لديه “أدلة” على مسؤولية حركة الجهاد الإسلامي في القصف الصاروخي الذي طال المستشفى.

ورأى الرئيس الأميركي أن “علينا أن نضع في اعتبارنا أن حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني ولم تجلب له سوى المعاناة”.

وقال بادين أنه يحث نتانياهو على ضمان “القدرة على إنقاذ الأرواح لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء المتأثرين” من الحرب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق إن إسرائيل وافقت على العمل مع الولايات المتحدة لوضع خطة للسماح للمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا محكما منذ 17 عاما.

وأكد بايدن أنه “فخور” بزيارة إسرائيل وأثنى على الشعب الإسرائيلي قائلا “إن “شجاعتهم والتزامهم مذهلان”.

وتهدد إسرائيل بإطلاق هجوم بري على القطاع بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل منذ بدء الهجوم أكثر من 1400 قتيل، معظمهم مدنيون، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وترد إسرائيل بقصف عنيف على قطاع غزة حيث قُتل أكثر من 3000 شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.