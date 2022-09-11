بايدن: لن نتردد في استخدام القوة العسكرية ضد أي تهديدات إرهابية

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تترد في استخدام قوتها العسكرية ضد أي تهديدات إرهابية، وذلك في تصريحات أدلى بها في مراسم إحياء الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بايدن اليوم الأحد متحدثا بوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”: “سنستمر في مراقبة وإحباط تلك الأنشطة الإرهابية أينما وجدناها، وأينما كانت، ولن نتردد أبدا في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن الشعب الأميركي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “استغرق الأمر عشر سنوات لرصد أسامة بن لادن وقتله، لكننا تمكنا من ذلك”. وأشار أيضا إلى الضربة الجوية في يوليو، والتي أمر بها وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي أيمن الظواهري.

ووضع بايدن إكليلا من الزهور بمقر الجيش الأميركي خارج واشنطن، حيث تحطمت طائرة رحلة الخطوط الجوية الأميركية “أمريكان أيرلاينز” رقم 77 صباح الهجوم.

وشاركت سيدة أميركا الأولى، جيل بايدن في احتفال عند النصب التذكاري الوطني لرحلة الطيران رقم 73 في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

وبات تقليدا بشكل سنوي، أن يحضر رؤساء الولايات المتحدة مناسبات لإحياء ذكرى الهجمات الإرهابية الدامية على الأراضي الأميركية.

وقال بايدن: “ليس كافيا أن ندافع عن الديمقراطية مرة في السنة، أو بين الحين والآخر. إنه أمر يجب القيام به كل يوم”.