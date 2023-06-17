بايدن يأمل في لقاء الرئيس الصيني قريبا

المناطق_وكالات

فيما يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غداً (الأحد) رحلة دبلوماسية إلى الصين، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة بين القوتين العالميتين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (السبت) عن أمله في لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأشهر القادمة، لحل الخلافات القائمة بين البلدين.

وأكد بايدن خلال اجتماع في قاعدة أندروز الجوية الأمريكية أنه يأمل أن يتمكن خلال لقائه بنظيره الصيني من مناقشة الخلافات القائمة بين واشنطن وبكين وسبل حلها، موضحاً أن شي جين بينغ ربما لم يكن على اطلاع كامل حول حادث إسقاط البالون الصيني في الرابع من فبراير الماضي في المجال الجوي الأمريكي.

وقال بايدن: «لا أعتقد أن القيادة الصينية كانت تعلم أين المنطاد، وماذا كان بداخله، وما الذي كان يحدث، وأعتقد أن الأمور تطورت بخلاف ما كان مخططا له، وانحرفت إلى مسار محرج».

وتشهد العلاقة بين بكين وواشنطن تصاعدا للخلافات والاتهامات بشكل مطرد وهو ما انعكست تداعياته على الأمن والاستقرار العالميين.

وكانت مصادر أمريكية قد ذكرت أن بلينكن سيعقد اجتماعات في الصين يومي الأحد والإثنين، وقد يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويتوقع مراقبون حدوث تقدم كبير في أكثر القضايا إثارة للقلق التي تواجه أكبر اقتصادين على كوكب الأرض على رغم توتر العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية.