بايدن يبدي “حزنه الكبير” إثر الزلزال في تركيا وسوريا ويعد بمساعدة أميركية

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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين عن “حزنه الكبير” واعدا بتقديم المساعدة بعد زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا وسوريا وارتفعت حصيلته إلى أكثر من 2300 قتيل.

وكتب بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع من كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّا كانت”.

في وقت لاحق، قال بايدن في بيان منفصل إن الولايات المتحدة نظمت مساعدات إنسانية أولى لمساندة السلطات التركية بشكل خاص.

واوضح الرئيس “تنتشر فرقنا بسرعة للشروع في دعم جهود البحث والإنقاذ في تركيا والاستجابة لاحتياجات الجرحى والنازحين جراء الزلزال”.

واشار إلى أن “شركاء الإغاثة الانسانية المدعومين من الولايات المتحدة يستجيبون أيضًا” لما حصل في سوريا.