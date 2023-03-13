بايدن يتعهد بوضع قواعد مصرفية جديدة بعد انهيار بنك سيليكون فالي

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن النظام المصرفي الأميركي “آمن” وتعهد بتشديد اللوائح المصرفية بعد اضطرار الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة إلى التدخل بسلسلة من الإجراءات الطارئة على أثر انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، فيما ينذر بوقوع أزمة أوسع.

وقال بايدن: “بإمكان الأمريكيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن. ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها”.

وأشار بايدن إلى أن مديري البنوك سيقالون وسيخسر المستثمرون أموالهم. وقال: “لقد خاطروا عن علم، وعندما لا تكون قادرا على التعامل مع المخاطر تخسر الأموال. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الرأسمالية”.

وتعهد بايدن بوضع لوائح تنظيمية جديدة بعد أكبر واقعة انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية عام 2008، وقال: “سأطلب من الكونغرس والجهات التنظيمية المصرفية تشديد قواعد عمل البنوك لتقليل احتمال حدوث هذا النوع من الإخفاق المصرفي مرة أخرى، وحماية وظائف الأميركيين”.