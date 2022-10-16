بايدن يتناول الآيس كريم.. ويعلق: الاقتصاد الأمريكي قوي مثل الجحيم «فيديو»

ظهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقطع فيديو يناول الآيس كريم، أثناء إدلائه بتصريحات صحفية حول الاقتصاد الأمريكي.

وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي، وهو يقف داخل متجر للآيس كريم، أثناء جولة له، ويرافقه عدد من مساعديه.

وأبان الفيديو بايدن وهو يتناول الآيس كريم، ويرد على سؤال صحفي، بشأن قوة الدولار والاقتصاد الأمريكي، قائلا، ” الاقتصاد الأمريكي قوي مثل الجحيم”

وجاء ذلك وسط الانتقادات التي يتعرض لها بايدن إثر تراجع مؤشرات الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الانزلاق في الركود.