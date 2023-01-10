بايدن يدعم رئيس البرازيل.. ويندد بـ “الهجوم على الديمقراطية”

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قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن في أوائل فبراير شباط بعد أن تحدث الزعيمان عبر الهاتف عن اقتحام المباني الحكومية في برازيليا.

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس بايدن أبدى دعم الولايات المتّحدة “الراسخ” للديمقراطية في البرازيل. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن “دعم الولايات المتّحدة الراسخ للديمقراطية البرازيلية”، وذلك غداة الهجوم الذي شنّه أنصار الرئيس اليميني المتطرّف السابق جايير بولسونارو على مراكز السلطة الرئيسية في برازيليا.

واضاف البيان أنّ بايدن دعا لولا لزيارته في البيت الأبيض في “مطلع شباط/فبراير”، مشيراً إلى أنّ الرئيس البرازيلي قَبِل هذه الدعوة.

واقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو أمس الأحد الكونجرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في البلاد، الأمر الذي أعاد للأذهان اقتحام أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمبنى الكونجرس في يناير كانون الثاني 2021.

أزالت الشرطة البرازيلية خياما للمعتصمين من أنصار بولسونارو في برازيليا يأتي ذلك فيما أعفت المحكمة العليا في البرازيل في ساعة متأخرة من مساء الأحد حاكم العاصمة برازيليا من منصبه لمدة 90 يوماً، بسبب قصور أمني في العاصمة بعد أن قام آلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو باقتحام مبان حكومية.

وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك بمنع الدعاية التي تروج لانقلاب.

وبدأت السلطات البرازيلية التحقيق في أسوأ هجوم على مؤسسات البلاد منذ 40 عاماً مع تعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب إلى العدالة.